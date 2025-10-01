Apple: iPhone 11 Pro Max e Apple Watch 3 diventano vintage

Apple ha aggiunto iPhone 11 Pro Max alla sua lista di prodotti vintage. e lo stesso è stato fatto per tutti i modelli di Apple Watch Series 3. Si tratta di due prodotti “anziani”, ma in fin dei conti neppure così tanto, in particolare tenendo conto del fatto che il primo supporta addirittura iOS 26.

Apple: iPhone 11 Pro Max e tutti i modelli di Apple Watch Series 3 sono vintage

iPhone 11 Pro Max è stato lanciato nel 2019 ed è l’unico della famiglia iPhone 11 a entrare nel listino vintage. Considerando che tutti i modelli parte della gamma sono stati lanciati in simultanea, c’era da aspettassi che venissero dichiarati vintage insieme, ma così non è stato. La scelta, a primo acchito strana, fatta da Apple potrebbe essere spiegata con il fatto che il modello base e quello Pro sono rimasti più a lungo sul mercato tramite rivenditori terzi rispetto al modello Pro Max.

Riguardo Apple Watch Series 3, invece, il lancio è avvenuto nel 2017 e ha continuato ad essere disponibile come opzione economica fino a settembre 2022. Come testimonianza della sua longevità, la Serie 3 era ancora venduta da Apple mentre watchOS 9 era in beta test, nonostante l’aggiornamento software non fosse compatibile con il dispositivo. In effetti, la Serie 3 è risuolata essere particolarmente longeva, al punto che i modelli di Apple Watch Series 4 sono stati aggiunti per primi alla lista vintage.

Ricordiamo che il colosso di Cupertino considera un dispositivo vintage una volta che sono passati più di cinque anni da quando l’azienda ha smesso di distribuirlo per la vendita. Gli Apple Store e i Service Provider Autorizzati Apple possono continuare a offrire riparazioni per i prodotti vintage fino a quando non diventano completamente obsoleti due anni dopo, in base alla disponibilità delle parti.