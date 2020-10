Apple ha un poker in mano e oggi metterà in tavola i primi due assi: il primo è il tanto atteso iPhone 12, il secondo è l’iPhone 12 Pro. Saranno entrambi a disposizione a partire dalle ore 14, ai link indicati a seguito, per tutti coloro i quali vorranno far proprio il nuovo smartphone di Cupertino.

iPhone 12: arriva oggi

Mai come quest’anno il preordine immediato ha un significato particolare. Non si tratta soltanto di un vezzo, della volontà di far proprio il melafonino al “day one” quasi in spirito di appartenenza ad una certa cerchia. Quest’anno accedere subito all’iPhone significa probabilmente poterlo avere in tempi brevi, o altrimenti si correrà il rischio di non averlo del tutto. La produzione è infatti stata probabilmente abbassata e non è chiaro come proseguirà il nostro Paese in termini di attività e di logistica: le insidie della fine dell’anno sono le medesime già vissute in primavera. Chi sta pensando a un iPhone per Natale, insomma, potrebbe correre il rischio di vederlo soltanto nel 2021.

Un fattore ulteriore è nel fatto che il ricambio di smartphone è andato a rilento e le unità oggi in tasca agli utenti italiani sono mediamente più vecchie rispetto al normale ciclo di vita: colpa di un 2020 che ha creato distrazioni e ostacoli, favorendo una certa calma nel ricambio. Con un parco smartphone invecchiato, la possibilità che in molti stiano pensando ad un cambio sono sempre più accentuate: se Tim Cook ha saputo essere persuasivo a sufficienza, il “day one” potrebbe essere un fulmineo successo.

Di qui l’importanza, per chi già si fosse innamorato della nuova generazione “12”, di scegliere e procedere con una certa rapidità. Le altre due versioni (Mini e Pro Max) saranno disponibili per le prenotazioni soltanto a partire da inizio novembre.

iPhone oggi: come prenotarlo

Le prenotazioni iniziano oggi alle ore 14 e le spedizioni avranno inizio in tempi relativamente brevi. Il rischio del rapido “tutto esaurito” è comunque dietro l’angolo. Per poter accedere al preordine i link sono i seguenti:

I prezzi dell’iPhone 12 partono da 939 euro, mentre l’iPhone 12 Pro parte da 1189 euro. Tutti gli altri prezzi (nei vari tagli di memoria) saranno disponibili allo scoccare delle 14.

Quale scegliere?

Chi si sta ponendo questo interrogativo significa che ha già compiuto un primo passo: si è scelto di passare ad un nuovo iPhone, non resta che capire quale possa essere la versione migliore per le proprie esigenze. Le differenze principali sono sostanzialmente le seguenti:

fotocamera : rispetto alla versione 12, il 12 Pro ha a disposizione un teleobiettivo aggiuntivo ed una registrazione video HDR che arriva a 60fps; disponibile inoltre lo zoom ottico 4x (rispetto al 2x dell’iPhone 12) e v’è la novità dello scanner Lidar “per ritratti in modalità Notte, autofocus più veloce con poca luce, ed esperienze AR di nuova generazione“;

: rispetto alla versione 12, il 12 Pro ha a disposizione un teleobiettivo aggiuntivo ed una registrazione video HDR che arriva a 60fps; disponibile inoltre lo zoom ottico 4x (rispetto al 2x dell’iPhone 12) e v’è la novità dello scanner Lidar “per ritratti in modalità Notte, autofocus più veloce con poca luce, ed esperienze AR di nuova generazione“; chassis : la scocca è in acciaio chirurgico inossidabile, a differenza dell’alluminio aerospaziale usato dalla versione 12;

: la scocca è in acciaio chirurgico inossidabile, a differenza dell’alluminio aerospaziale usato dalla versione 12; memoria: l’iPhone 12 Pro è disponibile nelle versioni da 128GB, 256GB e 512GB; l’iPhone 12 è disponibile invece nei tagli da 64GB, 128GB e 256GB.

Su Telefonino.net è disponibile un confronto puntuale tra le caratteristiche, così da poter raffrontare una ad una le specifiche prima di prendere la propria decisione finale.