Apple iPhone 12 RICONDIZIONATO a prezzo irrisorio, 128GB e come NUOVO

Condizioni eccellenti per Apple iPhone 12 ricondizionato. Se vuoi uno smartphone e sei affezionato a Casa Cupertino, approfitta del prezzaccio per portare a casa il tuo nuovo amico. Praticamente come nuovo e con 128GB di memoria a tua disposizione.

Proprio su Amazon puoi scegliere tra due versioni, prima di darti le specifiche ti faccio sapere che entrambi i modelli non hanno restrizioni di operatore telefonico. Quindi se lo desideri:

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple iPhone 12 ricondizionato, ne vale la pena?

Ormai siamo arrivati alla serie 15 di melafonini quindi potresti domandarti: ma ne vale veramente la pena? Beh, in realtà sì. I nuovi smartphone di Casa Cupertino hanno di certe delle migliorie ma se non punti alle fotocamere posteriori, iPhone 12 è ancora un ottimo compagno di vita.

Al suo interno trovi tutte le comodità di cui sei in cerca e soprattutto non rimani a bocca asciutta. Display ampio, colori vividi e risoluzione elevata. Per un utilizzo quotidiano e anche qualcosa in più hai quello di cui hai bisogno.

Punti forti di questo modello sono la connettività 5G, la registrazione di video in 4K e la velocità nelle varie funzioni.

Cosa significa “condizioni eccellenti“? Il sistema di Amazon che si occupa dei prodotti ricondizionati lo ha rimesso a nuovo, non ci sono dei danni estetici visibili a 30 cm di distanza e in confezione trovi tutto il necessario per poterlo utilizzare come lo strumento per rimuovere la SIM, caricabatterie e cavo.

Naturalmente sei coperto dalla garanzia che dura un 1 anno dall’acquisto.

Non perdere la tua occasione e acquista al volo il tuo iPhone 12 ricondizionato scegliendo tra:

