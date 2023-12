Apple iPhone 12 ricondizionato: un AFFARE da prendere al volo

Se stai cercando un affare irresistibile su un dispositivo Apple di alta qualità, non cercare oltre: l’iPhone 12 ricondizionato è ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile del 52%. Questa è un’opportunità unica per ottenere uno dei telefoni più avanzati sul mercato a un prezzo vantaggioso di soli 386,00 euro.

Apple iPhone 12 ricondizionato: un’occasione che non puoi perdere

Questo iPhone 12 ricondizionato è stato sottoposto a un rigoroso processo di ispezione, test e pulizia da parte di fornitori qualificati di Amazon. Anche se non è certificato direttamente da Apple, puoi stare tranquillo sapendo che è stato accuratamente valutato per garantire prestazioni ottimali.

Le condizioni eccellenti di questo dispositivo sono evidenti non appena lo tieni tra le mani. Non mostra alcun segno di danni estetici visibili a una distanza di 30 centimetri, offrendo un aspetto fresco e moderno. Sebbene gli accessori potrebbero non essere originali, sono garantiti essere compatibili e perfettamente funzionanti. Il prodotto potrebbe arrivare in una scatola generica, ma il contenuto è ciò che conta.

La batteria di questo iPhone 12 supera l’80% di capacità rispetto a una nuova, garantendo lunghe sessioni di utilizzo senza preoccupazioni. Riceverai uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica inclusi nella confezione. Ricorda che le cuffie e la scheda SIM non sono incluse, ma puoi facilmente acquistarle separatamente.

Amazon offre una garanzia di 1 anno per la sostituzione o il rimborso nel caso in cui il prodotto non funzioni come previsto. Tutto ciò aggiunge ulteriore tranquillità alla tua decisione di acquistare questo iPhone 12 ricondizionato. Inoltre, il sigillo di impermeabilità non è garantito per i telefoni ricondizionati, ma con le prestazioni avanzate di questo dispositivo, sarai pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

Non perdere l’opportunità di possedere un Apple iPhone 12 a un prezzo imbattibile di soli 386,00 euro. Acquistalo subito e vivi l’esperienza di un dispositivo di alta gamma senza svuotare il tuo portafoglio. Non perdere altro tempo, questa potrebbe essere la tua ultima opportunità. Noi ti abbiamo avvisato.

