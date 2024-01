Apple iPhone 14 è in SCONTO a soli 729€ su eBay!

Introducendo una funzionalità avanzata per la sicurezza stradale, l’iPhone 14 è equipaggiato con un sensore di accelerazione dedicato che può rilevare incidenti gravi durante la guida. In caso di emergenza, il telefono invia automaticamente messaggi ai tuoi contatti di emergenza e contatta i servizi di soccorso, fornendo una tranquillità aggiuntiva durante i tuoi spostamenti.

Il comparto fotografico ha subito significativi miglioramenti grazie a un nuovo sensore e un processore di immagini avanzato. Questa evoluzione consente di catturare foto e video ancora più nitidi e dettagliati, anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli. La modalità Azione introduce una stabilizzazione avanzata per i video, garantendo riprese nitide anche durante il movimento. Questa modalità si rivela ideale per registrare video in situazioni dinamiche, come attività sportive o momenti frenetici della tua giornata.

La modalità Cinema offre una messa a fuoco automatica dinamica, concentrandosi sul soggetto principale dei tuoi video. Questo strumento ti consente di creare video dall’aspetto professionale, anche senza essere un regista esperto. La fotocamera frontale TrueDepth di iPhone 14, ora con autofocus e un’apertura del diaframma migliorata, è progettata per scattare selfie dettagliati e vividi, anche in condizioni di luce sfavorevoli.

Il cuore pulsante è il chip A15 Bionic. Grazie a questo processore di ultima generazione, puoi eseguire qualsiasi app o gioco con una fluidità e una reattività straordinarie, garantendo prestazioni di alto livello in ogni situazione.