Apple iPhone 14, il momento GIUSTO per farlo tuo: sconto 20% su Amazon

Sconto del 20% su Apple iPhone 14. Se da tempo stai considerando l’acquisto di un melafonino non sprecare la tua occasione. Bello, con 128GB di memoria e in colore viola per avere un tocco di stile nella quotidianità. Usalo per tutto quello che vuoi senza mai trovarti brutte sorprese.

Con lo sconto in corso su Amazon hai una bella occasione a portata di mano. Se sei interessato collegati al volo e completa l’acquisto a soli 699€. Non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple iPhone 14, lo smartphone che ha tutto al posto giusto

Un bel telefono che puoi usare da qui ai prossimi anni senza mai sentirti in difetto. Dopotutto iPhone è conosciuto proprio per questo e con le sue caratteristiche ti mette sempre tutto a portata di mano. Non stiamo parlando di un modello obsoleto visto che appartiene alla serie precedente a quella uscita da pochissimi mesi.

Display ampio e dimensioni perfette per poterlo maneggiare con una sola mano. Hai a disposizione 128GB da riempire come vuoi per goderti app, social ma anche gaming mobile e streaming con il suo chip Bionic che supera la concorrenza sotto diversi aspetti.

Hai a portata di mano sia una selfie cam eccezionale con la modalità ritratto che un sistema principale di ottima qualità per registrare video come un regista (con modalità cinema) ma anche scattare fotografie che ti fanno sentire un professionista.

La batteria? Altro punto forte con la sua autonomia che ti porta a fine serata senza problemi. Hai anche il 5G per non farti mancare proprio niente.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti, con un click, il tuo iPhone 14 da 128GB a soli 699€ con lo sconto del 20% in corso.

