Apple iPhone 14 in SOTTOCOSTO su Unieuro

Apple iPhone 14 è ancora un ottimo smartphone dalle caratteristiche top di gamma. Dotato delle migliori tecnologie, si presenta elegante e robusto nonostante sia leggero e confortevole da tenere in mano. La scocca in alluminio aerospaziale è perfetta per conferirgli il giusto grado di resistenza senza rinunciare alla maneggevolezza. Oggi lo trovi in sottocosto su Unieuro a soli 699 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino).

Apple iPhone 14: il Signor Smartphone iOS

Scegli Apple iPhone 14 se vuoi entrare nel mondo iOS o se necessiti di aggiornarti con un nuovo modello di Casa Cupertino più prestante. Questa è la scelta giusta tra prestazioni e prezzo. Infatti, essendo dotato del chip A15 Bionic, mantiene ancora prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista. Il display è sempre un Super Retina XDR da 6,1 pollici, ineccepibile in quanto a chiarezza, profondità e dettagli. Anche la batteria fa il suo dovere al meglio.

Acquistalo subito a soli 699 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

