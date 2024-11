Apple iPhone 15 128GB: è Black Friday anche su eBay con doppia promo

Apple iPhone 15 5G 128 GB va in sconto su eBay. Se vuoi acquistare un melafonino a prezzo conveniente, questa è la tua occasione. Disponibile in colorazione nera, il modello firmato casa Cupertino e quello base ma tutto ciò che gli serve per farti rimanere a bocca aperta. 128 GB di spazio e connettività avanzata. Puoi acquistarlo a soli 664,91€ su eBay approfittando di un 15% di sconto e di un extra 5 con il codice SMARTNOV24, non perdere la tua occasione.

Apple iPhone 15 5G 128 GB: anche per lui è arrivato il Black Friday

Eccellente e bellissimo, come tutti gli smartphone che vengono firmati da Apple. IPhone 15 5G 128 GB è una valida alternativa se il modello annunciato a settembre non ti ha colpito particolarmente. Come sempre, Il design rimane quello con una struttura ultra moderna e sottile che ti garantisce tra le mani un’esperienza non solo premium ma anche ergonomica. In colorazione nera, poi, è impossibile stancarsene.

Ma veniamo noi, questo smartphone ti offre un display da 6,1 pollici Super Retina XDR OLED per una visione fantastica di applicazioni e per goderti streaming e gaming mobile senza interruzioni.

La potenza viene data dal Chip Apple a16 Bionic con cui puoi aprire mille applicazioni diverse per fare tanto altro senza mai preoccuparti di rallentamenti e cose così.

Tra le novità di questo modello c’è una fotocamera posteriore potenziata con un obiettivo da 48 megapixel che scatta fotografie come se fosse un apparato professionale e registra video in 4K. Inutile dire che anche dal punto di vista dei selfie non rimane deluso.

Con una batteria che ti porta fino a serata, la ricarica rapida e La connettività 5G puoi avere dal tuo iPhone tutto quello che hai sempre desiderato.

A soli 664,91€ su eBay, Apple iPhone 15 5G 128 GB diventa tuo a prezzo favoloso. Approfitta della doppia promozione e usa il codice SMARTNOV24 per acquistarlo subito. Puoi pagare anche con le 3 rate PayPal.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.