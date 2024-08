Apple iPhone 15 da 256GB di memoria scende sotto i 900€, occasione

Stavi aspettando la giusta occasione per acquistare il nuovo iPhone 15? Eccotela servita. Se il taglio standard da 128GB non fa al caso tuo, raddoppia con questo modello che disponibile in colorazione nera ti offre tutta la tecnologia più recente di Apple.

Bello, potente e ora con porta di tipo C per la ricarica. Cosa potresti volere di più? Lo trovi direttamente su eBay dove con uno sconto del 17% il prezzo scende a soli 859€, praticamente il più basso attualmente online. Se vuoi paghi anche con le 3 rate di PayPal.

Apple iPhone 15, uno smartphone di ultima generazione

La serie 15 è l’ultima uscita sul mercato e ti offre soltanto il meglio. Con questo smartphone di Apple tra le mani godi delle nuove aggiunte come ad esempio la porta di ricarica. Ebbene, puoi dire addio al Lightning perché ora hai a disposizione la classica tipo C che sei abituato ad utilizzare su tanti altri dispositivi.

Questo iPhone 15 è il modello base. Ti mette a disposizione 256GB di memoria da occupare a piacimento con applicazioni, fotografie e video. A tal proposito ti dico subito che hai una straordinaria fotocamera da 48 megapixel per una qualità ancora più entusiasmante. Anche i selfie non scherzano, eh!

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici e design in alluminio robusto per non preoccuparti di rovinarlo. Ovviamente sulla parte posteriore non manca la copertura in vetro che custodisce, al suo interno, la tecnologia MagSafe per accessori e ricarica innovativa.

Scopri tutta la potenza del chip A16 Bionic e non fare a meno di niente.

