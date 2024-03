Apple iPhone 15, il prezzo CALA a soli 800€ nella versione 128GB

Avvera i tuoi desideri e fai diventare tuo un melafonino. Se da tempo stai considerando di passare dalla parte di Cupertino o vuoi un upgrade del tuo smartphone, Apple iPhone 15 è il prodotto da acquistare oggi. Bello, elegante e potente, ora con fotocamera migliorata rispetto al passato.

Siccome è in promozione su Amazon, non te lo nascondo. Approfitta del ribasso del 16% per farlo tuo nella versione da 128GB a soli 819€ con un click. Cosa aspetti?

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple iPhone 15: tutto quello da sapere

È uno degli ultimi usciti sul mercato. La serie 15, infatti, è quella che è stata presentata da pochi mesi ed ha già conquistato tutti. Quali sono le differenze sostanziali con gli altri modelli? Ora te lo dico ma prima di ogni cosa ho un annuncio da fare: non c’è più la porta Lightning ma bensì una comodissima porta USB C a tua disposizione.

Disponibile nel taglio di memoria da 128GB e in colorazione azzurro, iPhone 15 è uno smartphone semplice e perfetto per l’utilizzo quotidiano. Pensa che ha dimensioni compatte senza sacrificare un bel display con colori vividi, luminoso e di qualità sensazionale. Se vuoi un modello che si può usare agevolmente con una sola mano, questo è.

Rispetto alle serie precedenti iPhone 15 ha il nuovo Chip A16 Bionic per velocità elevate, zero latenza e multitasking ad alti livelli. Cambia anche la fotocamera principale che ora sfrutta 48 megapixel per rendere foto e video professionali. Se prima le star giravano i video musicali, ora puoi andare direttamente al cinema.

Dynamic Island a disposizione, batteria che ti porta a serata senza problemi e 5G a tua disposizione.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo Apple iPhone 15 a soli 819€ con lo sconto in corso.

