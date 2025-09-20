 Apple iPhone 15 Plus: 2 giorni di batteria, display incredibile e soli 729€ su Amazon
Riscopri il piacere del grande schermo per smartphone con Apple iPhone 15 Plus e una batteria che dura 2 giorni: in promo a 729€ su Amazon.
Tecnologia Mobile
Apple iPhone 15 Plus è la scelta perfetta per chi cerca uno smartphone dal display ampio e dalla batteria che dura quasi 2 giorni. Oggi è in offerta su Amazon a un prezzo davvero speciale. Conferma l’ordine a soli 729 euro, invece di 840 euro. Sono rimasti solo pochissimi pezzi disponibili, si contano sulle dita di due mani. Quindi devi essere velocissimo se vuoi aggiudicartene uno.

Grazie al grande display da 6,7 pollici con tecnologia Super Retina XDR puoi goderti contenuti ancora più grandi e ampi. Potrai vedere film e serie TV o un evento sportivo live senza rimpiangere il tuo televisore quando sei in viaggio. E se vuoi leggere un libro o studiare la tua tesina hai il telefono giusto. I tuoi occhi non si affaticano e hai tanto spazio per fare tutto comodamente.

Ovviamente iPhone 15 Plus, pur non essendo l’ultimo modello disponibile, riceve ancora il supporto agli aggiornamenti di software e sicurezza. Provalo con il nuovo sistema operativo iOS 26 e scopri quante funzionalità comodissime puoi avere a portata di tap. La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione ad Amazon Prime.

Apple iPhone 15 Plus: grande anche nelle prestazioni

Apple iPhone 15 Plus non ha solo un grande display, ma è anche grande nelle prestazioni. Dotato del Chip A16 Bionic è ultra veloce e permette funzioni evolute come ad esempio la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, le animazioni fantastiche di iOS 26 e la modalità “Isolamento Vocale” per chiamate professionali e chiare.

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - nero

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - nero

La doppia fotocamera è pazzesca. Assicura scatti professionali e bellissimi, anche quando la luce è bassa o addirittura è notte. Non fermarti di fronte a nulla! Con questo gioiellino puoi superare qualsiasi limite e goderti una vita connessa ovunque tu sia. Il suo design innovativo e robusto con vetro a infusione di colore e alluminio rende tutto bello e resistente.

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero

Approfitta adesso dell’incredibile occasione che ti sta regalando Amazon! Acquista immediatamente il tuo Apple iPhone 15 Plus a prezzo da sogno di 729 euro, invece di 840 euro.

Pubblicato il 20 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 set 2025
