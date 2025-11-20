 Apple iPhone 17 Pro 256 GB scontato al Black Friday: è minimo storico
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple iPhone 17 Pro 256 GB scontato al Black Friday: è minimo storico

Apple iPhone 17 Pro raggiunge il minimo storico: prestazioni eccezionali a un prezzo altrettanto spaziale.
Apple iPhone 17 Pro 256 GB scontato al Black Friday: è minimo storico
Tecnologia
Apple iPhone 17 Pro raggiunge il minimo storico: prestazioni eccezionali a un prezzo altrettanto spaziale.

Ti ha rubato il cuore appena è stato presentato e ora lo fa suo con uno sconto da non perdere. In occasione del black Friday 2025 su Amazon, Apple iPhone 17 Pro  e in offerta al minimo storico. Disponibile in tutte e tre le colorazioni, puoi scegliere la variante che più ami è portarlo subito a casa nel taglio di memoria da 256 GB. Approfitta del ribasso del 6%.Mettilo in carrello a soli 1259 euro invece che a 1339 euro.

Compralo su Amazon

Apple iPhone 17 Pro non ha bisogno di presentazioni. Fin dal momento in cui è stato presentato, ha fatto parlare di sé un po’ per il suo design rivisitato, un po’ per le sue prestazioni più che eccezionali. Dedicato a chi vuole uno smartphone che sia capace di offrire sempre di più, questo modello è da non perdere soprattutto se sei amante delle fotografie e dei video. Inoltre è un ottimo investimento perché lo acquisti oggi ma lo userai da qui ai prossimi anni senza mai affrontare problemi di rallentamento e così via.

BlackFriday
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3″, ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Argento

BlackFriday

1.259,001.339,00€-6%

Vedi l’offerta

Cosa cambia rispetto ai sui modelli precedenti? Il corpo del telefono ora è un pezzo unico realizzato in alluminio forgiato a caldo, il quale lo rende duraturo e robusto. Il design è innovativo non solo per un fattore estetico ma anche per ciò che permette al prodotto di fare. Con display Pro dotato di ProMotion fino a 120Hz, ti godi uno spettacolo eterno di colori, dettagli e risoluzione. Ma non solo, perché a farti rimanere a bocca aperte e anche la sua autonomia con 31 ore di utilizzo a tua completa disposizione. Ovviamente non mancano all’appello il chip A19 Pro con raffreddamento a vapore per eliminare ogni rischio di calore e sistema iOS completamente ridisegnato con effetto Glass. Al suo interno? Siri a tutta potenza grazie ad Apple Intelligence. Ci sono 256GB di spazio da sfruttare come vuoi e un comporto fotografico praticamente professionale con fotocamere posteriori Fusion da 48MP, Zoom ottico 8X e una selfie cam da 18MP con sistema Center Stage. 

Apple iPhone 17 Pro è uno smartphone dedicato a chi sa di volere tanto. Mettilo in carrello a soli 1259 euro su Amazon.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Philips Airfryer Serie 5000 unisce all'aria il VAPORE, occasione Black Friday

Philips Airfryer Serie 5000 unisce all'aria il VAPORE, occasione Black Friday
Il Mouse Logitech MX Master 3S è un REGALO a soli 89€ con il Black Friday Amazon

Il Mouse Logitech MX Master 3S è un REGALO a soli 89€ con il Black Friday Amazon
Insta360 X5 super Action Cam a 360° per documentare di tutto (-22%)

Insta360 X5 super Action Cam a 360° per documentare di tutto (-22%)
Tapo L530E illumina il Black Friday: tua a soli 7,49 euro

Tapo L530E illumina il Black Friday: tua a soli 7,49 euro
Philips Airfryer Serie 5000 unisce all'aria il VAPORE, occasione Black Friday

Philips Airfryer Serie 5000 unisce all'aria il VAPORE, occasione Black Friday
Il Mouse Logitech MX Master 3S è un REGALO a soli 89€ con il Black Friday Amazon

Il Mouse Logitech MX Master 3S è un REGALO a soli 89€ con il Black Friday Amazon
Insta360 X5 super Action Cam a 360° per documentare di tutto (-22%)

Insta360 X5 super Action Cam a 360° per documentare di tutto (-22%)
Tapo L530E illumina il Black Friday: tua a soli 7,49 euro

Tapo L530E illumina il Black Friday: tua a soli 7,49 euro
Paola Carioti
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti