Apple: iPhone SE in alluminio senza carbonio

Il fatto che Apple sia un’azienda che ormai da anni punta sempre di più sul ridurre l’impatto ambientale è innegabile e lo dimostrano i continui sforzi compiuti dal gruppo in tal senso, l’ultimo dei quali è la costruzione di un iPhone SE con alluminio “carbon-free”.

Apple produrrà iPhone SE con alluminio “carbon-free”

Ad annunciare la cosa è stata la tessa Apple nel corso delle ultime ore, in riferimento ai suoi investimenti per 4,7 miliardi di dollari in Green Bond che hanno contribuito a far ripartire lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione e riciclaggio a basse emissioni di carbonio e che puntano a rendere carbon neutral l’azienda lungo l’intera catena di approvvigionamento entro il 2030.

L’alluminio che il gruppo andrà ad impiegare per la realizzazione di iPhone SE è fornito dal partner Elysis ed è prodotto senza generare emissioni dirette di carbonio durante il processo di fusione. Il processo produttivo prevede la sostituzione dell’anodo di carbonio con uno ceramico: bruciando con il passaggio dell’energia elettrica, l’anodo emette solo ossigeno, senza anidride carbonica.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, una parte della dichiarazione al riguardo rilasciata da Lisa Jackson, VP di Apple per l’ambiente, le politiche e le iniziative sociali.

Apple sta acquistando direttamente alluminio privo di carbonio a seguito di un importante progresso nella tecnologia di fusione per ridurre le emissioni. L’alluminio è il primo ad essere prodotto su scala industriale al di fuori di un laboratorio senza creare emissioni dirette di carbonio durante il processo di fusione. L’azienda intende il materiale da introdurre nell’iPhone SE […]

Da notare che questa non è la prima volta che Apple impiega tale tipologia di alluminio: il materiale è infatti presente pure sul MacBook Pro da 16 pollici lanciato a novembre 2019. Inoltre, l’azienda di Cupertino ha rivelato che dal 2015 ad oggi, il passaggio all’alluminio riciclato e a quello fuso sfruttando energia idroelettrica, adoperati per la costruzione degli attuali iPad, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini ed Apple Watch, ha permesso di ridurre le emissioni di carbonio del 70%.