Apple, nuovi iPhone in diretta su Twitter

Per la prima volta in assoluto, l’evento Apple di presentazione dei nuovi iPhone sarà in diretta su Twitter. Si tratta di un evento unico nel suo genere e proprio per questo motivo la cosa appare oltremodo significativa.

Da una parte v’è l’apertura ai social network: laddove finora si erano trasmesse le immagini soltanto tramite streaming su canale proprietario, ora ci si apre ad un mondo più ampio ed eterogeneo, fatto di cuori e retweet, condito di viralità e potenzialmente esplosivo dal punto di vista del marketing. Non che Apple avesse ingenuamente ignorato tale possibilità fino ad ora, ma evidentemente le strategie suggeriscono ora un passo ulteriore. E nuove dinamiche di comunicazione.

La mela che cinguetta

Sta tutto in un tweet: la diretta avverrà oggi, a partire dalle ore 19. L’hashtag prescelto è #AppleEvent e il canale da seguire è quello ufficiale Apple. Da giorni l’annuncio sponsorizzato compare sulle bacheche degli utenti, promuovendo la possibilità di seguire lo “show” della squadra di Cupertino. Interessante è notare come la pagina @apple su Twitter sia al momento vuota: l’annuncio è stato composto infatti secondo modalità che non portano il tweet sponsorizzato sulla pagina.

Oggi alle 19:00 in diretta su Twitter: #AppleEvent Seguilo con noi. pic.twitter.com/Kv1yZiYto8 — Apple (@Apple) September 11, 2018

La scelta di trasmettere su Twitter potrebbe essere legata alla necessità di incontrare nuove fasce di utenti all’interno di un evento che per certi versi potrebbe tentare di estendere il perimetro nel quale è stato fin qui coltivato il successo della gamma iPhone. Una nuova fascia di smartphone potrebbe infatti essere nel mirino del gruppo, abbassando i prezzi di accesso all’ecosistema di Cupertino e portando così potenzialmente un maggior numero di iPhone in circolazione (a tutto beneficio dell’App Store e dei suoi sviluppatori). Aprire a nuovi utenti significa la necessità di utilizzare un nuovo codice nella comunicazione e Twitter è evidentemente stato considerato l’elemento chiave per accendere la miccia di questa nuova modalità.

Se ne saprà di più a partire dalle 19, quando Apple calerà gli assi che si giocherà da qui a fine anno: iPhone, Apple Watch e iPod i marchi che con maggior probabilità vedranno novità sostanziali per gli utenti.