iPhone XS: l'annuncio il 12 settembre

Tutto confermato: il 12 settembre sarà il giorno in cui il mondo Apple tornerà a riunirsi attorno alla Mela per l’evento più atteso di tutto l’anno: Tim Cook è pronto a salire sul palcoscenico dello Steve Jobs Theater di Cupertino per presentare le novità che il gruppo ha preparato per gli ultimi mesi dell’anno.

Nessuna conferma, molti rumor, ma non dovrebbero esserci sorprese particolari. Per l’evento ci si attende pertanto:

tre nuovi iPhone

un nuovo iPad Pro

un nuovo Apple Watch

L’invito segue le tradizionali linee comunicative del gruppo: essenziale, allusivo, pronto a rilasciare qualche dettaglio che sarà svelato e spiegato soltanto durante la grande presentazione:

Un cerchio che in larga parte richiama le linee strutturali dell’Apple Park, la nuova sede Apple di Cupertino: è questo l’unico elemento grafico dell’invito, mentre i colori alludono probabilmente a qualche nuovo accostamento cromatico che sarà possibile esplicare soltanto una volta tolto il segreto sui nuovi prodotti.

Cosa ci si attende

Una prima novità essenziale potrebbe essere nella comunicazione stessa dell’evento: secondo quanto trapelato, infatti, per la prima volta la presentazione potrebbe essere trasmessa in diretta streaming su Twitter. Ciò consentirebbe a chiunque di poter vivere la “magia” della presentazione (sempre e comunque un show molto curato in ogni dettaglio), rendendo estremamente più virale l’effetto “wow” già in presa diretta. Al netto di eventuali “one more thing”, questi i prodotti attesi:

iPhone XS

Tre nuovi iPhone, anzitutto. Due modelli (da 5,8 e da 6,5 pollici) saranno battezzati “iPhone XS” e saranno caratterizzati da schermo OLED con profilo dorato. Un terzo modello, di misura intermedia pari a 6.1 pollici, avrebbe invece specifiche inferiori, potrebbe differenziarsi in termini cromatici ed andrà a posizionarsi anche su una fascia di prezzo inferiore. Le prime immagini sarebbero state divulgate da 9to5Mac:



Apple Watch Series 4

È ancora 9to5Mac a svelare quanto scoperto a proposito dell’area wearable di Cupertino: in occasione dell’evento del 12 settembre, infatti, sarà annunciato anche il nuovo Apple Watch Series 4: display maggiore (a parità di ingombro della scocca) del 15%: la riduzione della cornice consegnerà pertanto allo smartwatch un profilo molto più sottile ed elegante.

Dalle immagini è possibile desumere una tonalità cromatica similare a quella dell’iPhone XS e del “gather round” dell’invito; si nota inoltre un piccolo foro sotto la ghiera, ipotetico posizionamento di un nuovo microfono; il display può offrire più spazio e più informazioni, rendendo meno tondeggiante il profilo; ghiera e pulsante laterali appaiono ridisegnati rispetto ai modelli antecedenti (passaggio quasi obbligato in virtù del differente profilo della scocca).

Nuovo iPad Pro

Sul tema si sa al momento molto poco, ma i tempi sembrano suggerire tale possibilità: la gamma iPad Pro potrebbe essere aggiornata dopo mesi di silenzio, evolvendo in termini di specifiche quello che è stato il precedente modello. Non ci si attende in tal senso una rivoluzione essenziale, ma Apple potrebbe rispondere alla concorrenza evolvendo ulteriormente il proprio concetto di tablet in versione “premium”.