Apple: la demo di Siri personalizzata era reale

Contrariamente a questo ritenuto da molti, la tanto discussa demo di Siri personalizzata mostrata da Apple lo scorso anno era reale. A dichiararlo sono stati Craig Federighi e Greg Joswiak nel corso di un’intervista rilasciata a Joanna Stern del Wall Street Journal nel post-keynote della WWDC 2025.

Apple: la demo di Siri personalizzata funzionava davvero

Alla domanda se la Siri mostrata l’anno scorso fosse vera o una semplice demo camuffata, la risposta, data Craig Federighi, è infatti stata netta: “Stavamo filmando un software vero, funzionante, con un vero modello linguistico e una vera ricerca semantica. Quello che avete visto era reale”.

Pure Greg Joswiak ha voluto smontare il mito della falsa demo, sottolineando: “C’è una narrativa là fuori che dice fosse solo demoware. No.”

Craig Federighi ha risposto anche in merito al perché le funzionalità personalizzate di Siri sono state ritardate. In buona sostanza, ci sono stati problemi di qualità e Apple sta passando a un’architettura sottostante più recente per Siri per superare la cosa.

Da tenere presente che Apple ha annunciato per la prima volta le funzionalità personalizzate di Siri durante il suo keynote della WWDC 2024. Le nuove funzionalità includeranno una migliore comprensione del contesto personale di un utente, la consapevolezza di ciò che viene visualizzato sullo schermo e controlli più profondi per le app. Tutto questo sarà possibile grazie all’integrazione tra Siri, Apple Intelligence e i dati personali gestiti in modo privato e on-device.

Al momento, Apple punta a rilasciare le nuove funzionalità nel 2026, presumibilmente in concomitanza con i lancio di iOS 27.