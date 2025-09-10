Apple lancia il caricatore Dynamic Power per iPhone 17 e non solo

I nuovissimi iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max che sono stati annunciati da Apple in occasione dell’evento dedicato andato in scena ieri possono essere caricati fino al 50% in circa 20 minuti con un alimentatore USB-C compatibile, mentre per iPhone Air, anch’esso presentato nelle scorse ore, si può raggiungere lo stesso risultato in 30 minuti. Un caricabatterie che supporta le funzionalità di ricarica cablata più veloci degli ultimi smartphone della “mela morsicata” è l’inedito Dynamic Power Adapter.

Apple: ecco il nuovo alimentatore dinamico per iPhone 17 e non solo

Si tratta di un nuovissimo alimentatore dinamico da 40 W con un massimale di 60 W realizzato dallo stesso colosso di Cupertino.Come suggerisce il nome stesso, può fornire dinamicamente fino a 60 W di potenza, nonostante abbia un form factor decisamente ridotto.

Tuttavia, proprio causa dei limiti termici del suo design compatto, il nuovo caricabatterie di Apple può raggiungere il picco dei 60 W solo per breve tempo, mentre un caricabatterie più grande con medesima potenza o superiore non si ritrova a dover fare i conti con questa limitazione.

Ad ogni buon conto, è bene precisare che non è obbligatorio usare questo nuovo caricatore di Apple per sbloccar la ricarica più veloce degli iPhone 17, in quanto la maggior parte degli alimentatori a più alta potenza sono in grado di fare altrettanto.

Questo caricatore è compatibile anche con iPhone 15 e successivi (sebbene non sia stato indicato quale sia il tempo di ricarica di questi dispositivi) e può altresì essere usato per ricaricare altri dispositivi, come Apple Watch e AirPods.

Il Dynamic Power Adapter è già disponibile per essere ordinato, ma purtroppo solo negli Stati Uniti, almeno per il momento, con un prezzo fissato a 39 dollari.