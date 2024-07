Apple lavora a un nuovo accessorio per la smart home

Prossimamente, nei listini di Apple potrebbe fare capolino un nuovo accessorio per la smart home, distinto da HomePod e Apple TV. A rivelarlo, è stata l’analisi del codice sui server backend del colosso di Cupertino conferma.

Apple: nuovo accessorio per smart home in arrivo

Andando più in dettaglio, il codice fa riferimento a un dispositivo con l’identificativo “HomeAccessory17,1”, una nuova categoria di identificatore simile a quella di HomePod, chiamata “AudioAccessory”. Questo suggerisce che Apple sta sviluppando un nuovo tipo di dispositivo domestico.

Ad essere particolarmente interessante è il “17,1” nel nome dell’identificatore, il quale potrebbe indicare l’uso del futuro chip A18, lo stesso che verrà implementato nei quattro modelli di iPhone 16 che dovrebbero essere lanciati sul mercato questo autunno. Con il chip A18, il nuovo dispositivo domestico avrebbe potenza sufficiente per sfruttare le capacità di Apple Intelligence.

Il codice suggerisce altresì che questo accessorio funzionerà con una variante software di tvOS, similmente a quanto già visto su HomePod.

Da tenere presente che il codice include anche riferimenti a due modelli di Apple TV che non sono stati ancora rilasciati, con gli identificativi AppleTV14,4 e AppleTV14,5. Stando alle indiscrezioni, nuovi modelli di Apple TV potrebbero essere annunciati entro la fine dell’anno corrente.

A tal riguardo, è d’obbligo sottolineare il fatto che non si tratta di informazioni ufficiali fornite da Apple, ma di “fughe di notizie” e di indiscrezioni, motivo per cui il tutto è da prendere con le pinze, come si suol dire, sino a quando non verrà data effettiva conferma da parte del gruppo capitanato da Tim Cook.