Apple lavora ancora ad un HomePod con Apple TV

Circa un anno fa, circolavano delle voci secondo cui Apple avesse in cantiere la realizzazione di un nuovo smart speaker con funzionalità combinate tra quelle di un HomePod e di una Apple TV, capace di fornire non solo informazioni mediante Siri, ma dotato pure di una fotocamera per fare chiamate tramite FaceTime. Della suddetta indiscrezione poi non ne è stata fatta più menzione, ma a quanto pare il gruppo di Cupertino non ha abbandonato l’idea, o almeno questo si evince da ciò che è emerso nuovamente nel corso delle ultime ore.

Apple: smart speaker ibrido tra HomePod e Apple TV in lavorazione

Mark Gurman di Bloomberg, solitamente piuttosto affidabile per quel che concerne le anticipazioni in merito al mondo Apple, riferisce infatti che l’azienda capitanata da Tim Cook sta continuando a lavorare al progetto in questione e che anzi il dispositivo sarebbe uscito dalla fase di valutazione in cui era mesi addietro, quando non si sapeva se proseguire, modificare o scegliere di abbandonare il tutto, e ora si troverebbe in stato di sviluppo.

Riportiamo di seguito quanto dichiarato al riguardo da Mark Gurman, in forma tradotta.

Penso assolutamente che stia arrivando un nuovo HomePod, in particolare un dispositivo che combina un HomePod, Apple TV e fotocamera FaceTime. Non credo invece ci sia ancora in fase di sviluppo un HomePod autonomo, ma probabilmente sta arrivando un nuovo HomePod mini. In ogni caso, il prodotto combinato si collocherà al centro dell’approccio di Apple all’ambiente domestico, con gli HomePod mini che faranno da satelliti in tutta la casa.

Da notare che tempo addietro avevano iniziato a girare pure delle indiscrezioni relativamente ad un possibile smart speaker con schermo touch, una sorta di device combinato tra HomePod e iPad che avrebbe potuto dare filo da torcere agli Echo Show di Amazon, ma queste indiscrezioni non hanno poi trovato alcun seguito.