Apple: le Beats Solo 4 sono in arrivo a giorni

Il fatto che Apple stia lavorando alle Beats Solo 4, ovvero la nuova versione delle popolari cuffie Beats on-ear, è già emerso da qualche tempo, ma a quanto pare si avvicina sempre di più una potenziale data di lancio.

Apple: Beats Solo 4 in arrivo nelle prossime settimane

I documenti FCC per le cuffie Beats Solo 4 sono stati infatti da poco condivisi e ciò si verifica solitamente qualche settimana prima del debutto.

Gli indizi delle Beats Solo 4 sono stati individuati per la prima volta alla fine di febbraio, con immagini nella beta di iOS 17.4. Le cuffie si presentano abbastanza simili alle Beats Solo 3, ma con alcune modifiche al design in linea con le Beats Studio Pro uscite l’anno scorso.

Inoltre, sebbene non si conosca il set completo di funzionalità, dovrebbe esserci il supporto per l’audio spaziale. È altresì probabile che le Beats Solo 4 portino in dote cui una migliore qualità del suono e una porta USB-C invece che una porta micro-USB. Non dovrebbe mancare il supporto delle gesture, con una pressione del pulsante “b” per riprodurre/mettere in pausa e rispondere alle chiamate, una doppia pressione per saltare i brani e una pressione prolungata per attivare Siri.

Per quel che riguarda le colorazioni disponibili, le cuffie dovrebbero essere proposte in nero, rosa e blu.

Da tenere presente che le attuali cuffie Beats Solo 3 sono state lanciate sul mercato nel 2016. Negli anni sono state proposte nuove colorazioni, ma un aggiornamento vero e proprio è atteso ormai da tempo. Non si sa ancora quando usciranno le Solo 4, ma i documenti FCC di solito vengono pubblicati con circa un mese di anticipo.