Apple: le vendite degli iPhone sono calate in Cina

Ci sono cattive notizie per Apple in Cina per quel che concerne il mercato smartphone. L’azienda, infatti, ha registrato un significativo calo delle vendite dei suoi iPhone durante il quarto trimestre del 2024, perdendo la leadership e scendendo al terzo posto in classifica nel paese.

Apple: le spedizioni degli iPhone sono calate del 18,2% in Cina

Secondo un nuovo report di Counterpoint Research, le spedizioni degli iPhone in Cina sono diminuite del 18,2% su base annua nell’ultimo trimestre del 2024. Questo calo ha portato a una quota di mercato del 17,1% per l’azienda, collocandola dietro Huawei e Xiaomi, che hanno ottenuto rispettivamente il 18,1% e il 17,2% del mercato. Da notare che il calo arriva circa un anno dopo che il gruppo capitanato da Tim Cook ha detenuto la prima posizione sul mercato con una quota del 19%.

Il tutto pare essere riconducibile a più fattori, tra cui l’aumento della concorrenza da parte dei brand nazionali e la mancata implementazione di Apple Intelligence a causa di vincoli normativi, sebbene la “mela morsicata” stia collaborando con aziende locali per fornire le funzionalità in un secondo momento.

Da tenere presente che, sempre a proprio di intelligenza artificiale, la forte crescita di Huawei nel quarto trimestre, in aumento del 15,5% anno su anno, è stata in gran parte accreditata alle funzionalità di intelligenza artificiale sui suoi nuovi device di punta Mate 70 e sulla serie Nova 13 di fascia media.

È altresì opportuno valutare che il mercato degli smartphone in Cina in generale ha registrato un calo del 3,2% su base annua nel quarto trimestre del 2024, segnando l’unico trimestre dell’anno con una crescita negativa.