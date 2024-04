Apple: licenziamenti dopo lo stop a due progetti

Apple licenzierà oltre 600 dipendenti in California. La conferma arriva dai documenti inviati al California Employment Development Department attraverso il sistema WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification). La riduzione della forza lavoro è correlata all’abbandono di due progetti, ovvero lo sviluppo del veicolo elettrico e dello schermo microLED per Apple Watch.

Alcuni si occuperanno dei progetti IA

L’azienda di Cupertino aveva creato un team nello Special Projects Group che doveva sviluppare il veicolo elettrico, noto come Apple Car. Il progetto è stato abbandonato a fine febbraio, quindi molti dipendenti perderanno il lavoro. La maggioranza di essi (371) si trova nell’ufficio di Santa Clara. Alcuni verranno spostati in altri team, tra cui quelli che si occupano di intelligenza artificiale e robotica.

Apple non ha comunicato il numero esatto di dipendenti interessati. Per la progettazione del veicolo elettrico era stato creato un team di circa 2.000 persone, alcune delle quali con specifiche competenze e quindi difficile da assegnare ad altri progetti.

Il secondo progetto cancellato è quello che prevedeva lo sviluppo di display microLED per le future versioni di Apple Watch. Dopo averi tentativi, l’azienda di Cupertino ha deciso di arrendersi a causa di costi eccessivi, difficoltà ingegneristiche e problemi di fornitura. In questo caso sono interessati almeno 87 dipendenti.

Tutti i dipendenti colpiti dal taglio sono stati avvisati il 28 marzo, ovvero 60 giorni prima l’interruzione del rapporto di lavoro che avverrà il 27 maggio. Gli altri dovranno confermare entro 90 giorni se accettano i nuovi ruoli all’interno dell’azienda.