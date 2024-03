Apple Watch Ultra: sospeso il progetto microLED

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, a quanto pare, Apple ha deciso di sospendere davvero il suo progetto per sviluppare internamente un display microLED, che sarebbe dovuto essere usato prima su Apple Watch Ultra e poi su altri device. A riferirlo è stato secondo Mark Gurman di Bloomberg.

Apple Watch Ultra: nessun display microLED all’orizzonte

Andando più nello specifico, l’autorevole giornalista informa che alla fine il microLED è risultato eccessivamente costoso e troppo complesso da progettare per il colosso di Cupertino, rivelandosi pertanto un progetto non sostenibile dal punto di vista economico.

Alla luce di ciò, l’azienda sta riorganizzando i suoi team di ingegneri specializzati in display e sta licenziando dipendenti negli Stati Uniti e in Asia. Alcuni dei dipendenti potrebbero riuscire a trovare altri ruoli in azienda, mentre ad altri verrà concessa una buonuscita.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, la tecnologia microLED sfrutta LED microscopici per i singoli pixel. Rispetto ai LED tradizionali offre diversi vantaggi: risulta essere maggiormente efficiente dal punto di vista energetico, offre un contrasto migliore e tempi di risposta più rapidi, i colori sono più brillanti e migliori e non c’è il rischio di burn-in come con l’OLED.

Mark Gurman ha altresì aggiunto che il gruppo capitanato da Tim Cook continuerà ad utilizzare la tecnologia di visualizzazione OLED per Apple Watch, ma non è certamente da escludere il fatto che in futuro possano essere usato display microLED sviluppati e realizzati da altri produttori, sebbene per il momento non vi siano indicazioni precise a tal riguardo.