Apple Watch Ultra: modello microLED sempre più incerto

Da diverso tempo a questa parte si discute del possibile lancio di un nuovo modello di Apple Watch Ultra con display microLED, ma a quanto pare si tratta di un progetto assai complesso, al punto tale che all’inizio del mese corrente si è arrivati addirittura a parlare di annullamento, sulla base delle affermazioni di Osram, uno dei potenziali fornitori di pannelli, e addirittura c’è chi ritiene che Apple abbia abbandonato definitivamente la tecnologia in questione anche per tutti gli altri prodotti in arrivo. Lo scenario viene ulteriormente aggravato da un nuovo documento emerso nelle scorse ore.

Un Apple Watch Ultra con microLED diventa sempre più remoto

Andando più in dettaglio, è stat scovato un documento depositato presso la SEC da Kulicke & Soffa Industries, la nota società specializzata nell’assemblaggio di semiconduttori e componenti elettronici, che dichiara come definitivamente cancellato quello che viene etichettato come “Progetto W” di uno dei suoi clienti strategici.

Sia ben chiaro, non vi è ancora nulla di certo al 100%, ma non ci vuole molto a presupporre che il cliente strategico citato nella documentazione potrebbe essere proprio Apple, mentre il progetto indicato potrebbe essere l’Apple Watch Ultra di futura generazione.

Considerando il fatto che Kulicke & Soffa Industries è fuori dai giochi, così come pure Osram, in base a quanto precedentemente appreso, la situazione risulta essere tutt’altro che confortante, visto e considerato che quelli in questione rappresentano i due principali operatori per quel che riguarda il mercato dei microLED. Un Apple Watch Ultra con microLED appare quindi sempre più lontano.