Apple Watch Ultra: modello con microLED annullato

Nel futuro del colosso di Cupertino non c’è, o per meglio dire non c’è più, un Apple Watch con microLED. Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, Apple avrebbe cancellato gli ordini dei display micro LED destinati al futuro smartwatch.

Apple Watch Ultra con display microLED non si farà

Questa decisione pare abbia provocato un crollo del 40% delle azioni di ams Osram, uno dei potenziali fornitori dei pannelli. Al momento, né ams Osram né Apple hanno confermato la loro collaborazione per la fornitura dei pannelli micro LED per il prossimo Apple Watch Ultra, ma le indiscrezioni in merito a questa partnership sono emerse in più occasioni.

A prescindere dal fatto che il cliente sia Apple o meno, dopo l’annullamento improvviso e totale di un ordine così importante, ams Osram è ora in forte difficoltà. La società ha inoltre annunciato l’adesione alla SIX Swiss Exchange.

La società aveva già costruito una fabbrica dedicata in Malesia da 1,41 miliardi di dollari. “Lo shock è ancora profondo”, ha riferito l’amministratore delegato Aldo Kamper in una teleconferenza nelle scorse ore. “Pensavamo che tutto fosse sulla buona strada”, ha aggiunto il direttore finanziario Rainer Irle, informando altresì che l’azienda sta cercando di vendere il nuovo stabilimento.

Ricordiamo che si ritiene che Apple abbia sviluppato attivamente la tecnologia microLED da quando ha acquisito la società californiana LuxVue nel 2014. I vantaggi dei display microLED rispetto ai display OLED in genere includono una maggiore luminosità, una migliore efficienza energetica, un rapporto di contrasto più elevato e altro ancora, ma la tecnologia è ancora costosa.