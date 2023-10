Apple Watch Ultra: il futuro modello con microLED

La seconda generazione di Apple Watch Ultra è stata annunciata soltanto da pochissimo, ma in Rete circolano già indiscrezioni riguardo il futuro modello e stando a quanto dichiarato da una fonte che si dice essere informata sui fatti il prossimo importante aggiornamento riguarderà la tecnologia microLED per il display.

Apple Watch Ultra con display microLED

Andando più in dettaglio, a diffondere la notizia è stato un leaker su Weibo con una comprovata esperienza nella divulgazione di informazioni accurate sui piani Apple. Si tratta dell’account Instant Digital, il quale ha per l’appunto affermato che il successivo modello di Apple Watch Ultra sfrutterà la tecnologia di visualizzazione microLED personalizzata di Apple, ma la cosa non dovrebbe riguardare il dispositivo immediatamente successivo a quello attuale.

I piani del colosso di Cupertino di sfruttare la tecnologia in questione non è cosa nuova. Se ne era già iniziato a parlare a gennaio con Ross Young e TrendForce ritiene che il primo display microLED farà capolino su Apple Watch Ultra nel 2026, a causa degli aggiustamenti relativi alla catena di approvvigionamento, mentre alcuni report precedenti parlavano di un lancio nel 2025.

Ad ogni modo, si ritiene che il display microLED del prossimo Apple Watch Ultra possa essere di 2,12 pollici, presentando quindi un aumento del 10% rispetto a quanto attualmente proposto.

Pare altresì che Apple abbia trascorso oltre sei anni a sviluppare la tecnologia microLED per quello che diventerà il primo display progettato su misura dall’azienda stessa, sulla falsariga di quanto fatto per i chip Apple Silicon. Secondo quanto riferito, il gruppo capitanato da Tim Cook ha dato il via alla forma attuale del suo progetto microLED, nome in codice T159, intorno al 2017. In una fase precedente, voleva persino introdurre la tecnologia con l’iPhone X.