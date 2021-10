Apple Mac Mini con M1 in offerta al Minimo Storico (-80€)

Il nuovo Mac Mini con M1 si trova in offerta su Amazon a 736,99€, con sconto del 10% e un risparmio di oltre 80 euro rispetto al prezzo solito.

La configurazione protagonista della promo è quella con 8GB di RAM e 256GB di storage interno su SSD NVMe, si tratta della dotazione per il Mac Mini, ma comunque piuttosto potente per qualunque tipologia di utilizzo.

Mac Mini con chip M1 – Prezzo più basso di sempre

L'offerta di oggi porta la configurazione base del Mac Mini M1 al prezzo più basso di sempre, l'occasione perfetta per acquistare il nuovo computer desktop di Apple. Per installarlo basta collegarlo alla corrente e ad un monitor e il gioco è fatto, tutto il potente hardware è racchiuso in questo piccolo scatolino di design, da posizionare sulla scrivania per dar vita ad una postazione da lavoro discreta ed elegante.

Oltre alla compattezza e all'ottimo design, il nuovo Mini offre anche tanta potenza di calcolo, grazie al potente chip Apple M1 è possibile montare video in 4K e gestire documenti e progetti di grosse dimensioni, senza il minimo rallentamento o surriscaldamento eccessivo.

Oggi è possibile portarsi a casa l'ottimo Mac Mini con M1 acquistandolo in offerta su Amazon a 736,99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.