Apple Mac mini M2 in sconto su Amazon: costa il 18% in meno

Ti stai lentamente convertendo al mondo Apple con i dispositivi di ultima generazione del brand? Le offerte di questo periodo viste su Amazon e altri portali, effettivamente, sono molto allettanti. Giusto pochi giorni fa abbiamo parlato delle Apple AirPods Pro 2 in sconto, ma non è l’unico device in promozione. Difatti, sempre sul portale leader del mondo e-commerce in Occidente puoi acquistare il nuovo Mac mini con chip M2 del 2023 in offerta: al 18% in meno è un ottimo affare!

Le specifiche di Mac mini M2 2023

Il nuovo Mac mini M2 2023, disponibile su Amazon da quasi un anno, è dotato per l’appunto del chip M2 composto da una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata. Questo piccolo concentrato di potenza gode oltretutto di 256 GB di archiviazione flash SSD, l’ideale per custodire e utilizzare foto, video, documenti e app di vario genere.

Lato connettività figurano poi due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet fino a 10Gb e un jack per cuffie. Insomma, si ottiene tutto ciò che serve per collegare qualsiasi periferica utile e sfruttare la velocità Internet più elevata possibile. Se cerchi un PC desktop compatto e potente, pertanto, questa è la soluzione perfetta per te. Naturalmente, devi ricordarti che il sistema operativo non è Windows, bensì macOS.

Quanto costa? Al posto di 729 euro, Amazon lo rilancia a 599 euro con consegna gratuita anche in un giorno, pagamento a rate con Cofidis e reso effettuabile fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.