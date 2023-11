Gli Apple AirPods Pro di 2ª generazione CROLLANO DI PREZZO su Amazon

Se siete alla ricerca di Apple AirPods Pro di 2ª generazione a un prezzo scontato, eccole qua. Grazie all’offerta Amazon sono disponibili a soli 239,00€ invece di 279,00€!

Apple AirPods Pro di 2ª generazione: tutte le caratteristiche

I nuovi AirPods Pro di seconda generazione di Apple offrono un’esperienza audio coinvolgente e personalizzata, grazie a una serie di tecnologie innovative. Il chip Apple H2 è il cuore pulsante degli AirPods Pro. Questo chip potenziato offre una cancellazione del rumore più intelligente, un suono tridimensionale di qualità superiore e una maggiore autonomia.

La cancellazione del rumore è una delle caratteristiche principali degli AirPods Pro. Con la cancellazione del rumore attiva (ANC), gli AirPods Pro possono bloccare il rumore ambientale, creando un’isola di tranquillità. La nuova generazione di AirPods Pro offre una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, rendendola ancora più potente e affidabile.

La modalità Trasparenza è un’altra caratteristica importante degli AirPods Pro. Questa modalità consente di ascoltare i suoni del mondo esterno, senza dover togliere gli auricolari.

La funzione “Rilevamento conversazione” è una novità della seconda generazione di AirPods Pro. Questa funzione rileva quando stai parlando con qualcuno e abbassa automaticamente il volume di quello che stai ascoltando, riducendo i rumori di fondo, così puoi parlare con chi hai vicino senza dover sfilare gli auricolari.

Infine, la funzione “Volume personalizzato” adatta in modo automatico l’audio alle tue esigenze, in base a quello che stai facendo. Ad esempio, se stai camminando, il volume verrà aumentato per farti sentire meglio i suoni ambientali.

