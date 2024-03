Apple Mac mini M2: PREZZO BOMBA su Amazon

Amazon ha deciso di superarsi oggi con un’offerta incredibilmente esplosiva. A un prezzo bomba, proprio in questo momento acquisti il fantastico Apple Mac mini M2. Con 8GB di RAM e 256GB di SSD è perfetto per dimensioni compatte e potenza. Mettilo in carrello a soli 599 euro, invece di 729 euro. Sbrigati perché va a ruba.

Con Amazon i vantaggi non finiscono mai. Oltre al prezzo così conveniente, grazie alla tua iscrizione a Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa con consegna direttamente a casa in 1 giorno. Inoltre, puoi anche approfittare della possibilità di pagare in 5 rate da soli 119,80 euro al mese a tasso zero.

Apple Mac mini M2: tutta la velocità che ti serve

Con Apple Mac mini M2 hai tutta la velocità che ti serve occupando pochissimo spazio. Infatti, le sue dimensioni compatte e ridotte lo rendono particolarmente comodo su scrivania e in viaggio. Fai ancora più cose in meno tempo grazie al nuovo processore M2, una vera risorsa per questo computer dalla velocità e dalle prestazioni elevate.

Tutte le app che usi abitualmente vanno velocissime. Prova questa esperienza utente pazzesca. Aggiungi un monitor, una tastiera e un mouse per avere la tua postazione di lavoro potentissima. In un attimo sei pronto per lavorare e divertirti senza occupare troppo spazio.

Acquistalo adesso su Amazon a soli 599 euro, invece di 729 euro. Non ti accontentare, sfrutta la tua iscrizione a Prime. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Altrimenti, se ancora non sei iscritto attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni.