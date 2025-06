Apple Mac Mini M4 tocca il minimo storico anche in 5 rate su Amazon

Apple Mac Mini con chip M4 è il tuo compagno ideale. Se i modelli portatili non fanno per te e i più classici iMac hanno un prezzo decisamente più elevato del tuo budget, non devi rinunciare alla potenza di Casa Cupertino. Questa soluzione è ideale e persino facile da spostare perché è piccola, leggera e super performante. Ora su Amazon è al minimo storico e lo acquisti con soli 599 euro invece di 729 euro. Non perdere l’occasione e fallo tuo con uno sconto e la possibilità di acquistarlo anche in 5 rate senza interessi.

La potenza di Apple racchiusa nel suo Mac Mini M4

Mac Mini M4 è un computer desktop a tutti gli effetti. Lo so, ti sembra assurdo ma ormai funziona così: non occorre avere case giganteschi per un prodotto ad alta efficienza. Con questo dispositivo e un monitor dalla tua parte, sei inarrestabile. Dimensioni compatte, materiali resistenti e durevoli e tanta comodità. Questo è il modello con 16GB di memoria unificata e 256GB di memoria su SSD. Queste due caratteristiche unite in combo con il chip M4 rendono la macchina ideale per qualsiasi necessità, anche le più avanzate come coding ed editing.

La comodità, tuttavia, non termina qui visto che il device è dotato di tutto ciò di cui hai bisogno per un utilizzo senza interferenze. Sulla parte frontale trovi il Jack audio con cui connettere cuffie cablate e due USB C pronte all’uso. Sulla parte posteriore, invece, oltre allo spinotto di alimentazione ci sono una porta ethernet per connessioni cablate ad alte performance, una porta HDMI e 3 porte Thunderbolt 4. Completa il tuo setup ottimizzando ogni passaggio grazie all’ampia compatibilità con iPad e iPhone grazie a cui rendi ogni gesto fluido e naturale.

A soli 599 euro su Amazon invece di 729 euro, l’Apple Mac Mini M4 è da acquistare senza dubbi. Collegati e scegli se pagarlo con 5 rate senza interessi.