Apple Mac Studio con M1 Max: un MOSTRO ad un super SCONTO (-322€)

Apple Mac Studio non è una soluzione desktop come le altre: nonostante le sue ridottissime dimensioni, è un vero e proprio concentrato di potenza e tecnologie di ultima generazione, pensato principalmente per i professionisti e gli appassionati che non cercano compromessi sulle prestazioni.

Il prezzo è molto alto, ma grazie a questa offerta di eBay puoi ricevere subito uno sconto di ben 322 euro sul listino. Tutto quello che devi fare è inserire il codice “CASA23” al momento del pagamento in modo da pagare il Mac Studio ad un costo che non si vede certo tutti i giorni.

Apple Mac Studio: non un semplice desktop, ma un trionfo di potenza assoluta

Apple Mac Studio nasce per realizzare i sogni di chi apprezza le dimensioni compatte di un tradizionale Mac Mini, ma ha bisogno di tanta potenza a bordo. Ecco allora che con la potenza del chip M1 Max a tua disposizione puoi usare più applicazioni alla volta, ritoccare migliaia di foto, registrare e montare contenuti multimediali a livello professionali. Qualsiasi cosa tu faccia, Mac Studio non ne risentirà neanche un po’.

I dati della scheda tecnica fanno spavento perché parliamo di una soluzione dotata di CPU 10-core, GPU a 24-core, Neural Engine a 16-core che si traduce in 32GB di memoria RAM unificata, una archiviazione SSD da 512GB e, parlando di porte, ecco che troviamo USB-C, slot SDXC, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, Ethernet 10Gigabit e anche un jack per le cuffie.

Non manca, insomma, niente. E il design è talmente ricercato e compatto che sembra provenire dal futuro: considerata la potenza che contiene al suo interno viene quasi da non crederci.

Quindi, per avere questo assurdo sconto di 322 euro non devi far altro che inserire il codice CASA23 al momento del pagamento. Solo così potrai pagare Apple Mac Studio ad un prezzo mai visto prima.

