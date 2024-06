Apple: Mac Studio e Mac Pro M4, ecco quando arriveranno

La migrazione dei Mac di Apple ai chip M4 richiederà più tempo del previsto, in special modo per quel che concerne i modelli Mac Studio e Mac Pro. A rendere nota l’informazione è stato Mark Gurman di Bloomberg, con la sua consueta newsletter “Power On”.

Apple: Mac Studio e Mac Pro M4 non prima del 2025

Gli aggiornamenti più recenti per i modelli di Mac in questione sono stati presentati durante la WWDC 2023, ma per vedere le nuove versioni dotte di chip M4 pare che sarà necessario aspettare fino alla seconda metà del 2025.

I Mac di livello professionale, infatti, non sono previsti fino alla fase finale del processo di migrazione ai chip M4, che dovrebbe completarsi entro le tempistiche di cui sopra. Si tratta di uno scenario in linea con le precedenti previsioni, che risalgono a maggio, confermando che il piano del colosso di Cupertino è stato piuttosto costante negli ultimi sei mesi.

L’introduzione graduale dei chip M4, iniziando dai modelli consumer e arrivando solo in un secondo momento ai modelli professionali, potrebbe garantire all’azienda capitanata da Tim Cook una transizione più fluida e una gestione ottimale delle risorse.

Di fatto, Apple non vende un gran numero di unità di Mac Studio e Mac Pro. I veri protagonisti delle vendite sono le linee MacBook Air e MacBook Pro, con un margine significativo rispetto agli altri modelli.

Alla luce di ciò, una strategia di aggiornamenti più lenti per i modelli di fascia alta potrebbe rappresentare una scelta calcolata per gestire in maniera migliore le risorse e concentrare gli sforzi sui prodotti con maggior volume di vendita.