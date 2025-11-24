 Apple MacBook Air 13" con chip M4 a 879€ è da comprare ORA (16+256GB)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple MacBook Air 13" con chip M4 a 879€ è da comprare ORA (16+256GB)

Apple MacBook Air 13" con Chip M4 è perfetto per ogni esigenza, prezzo irrisorio vista la potenza che offre.
Apple MacBook Air 13
Tecnologia
Apple MacBook Air 13" con Chip M4 è perfetto per ogni esigenza, prezzo irrisorio vista la potenza che offre.

Apple MacBook Air 13″ è un portatile che usi per qualunque esigenza. In questa fascia di prezzo è un assoluto must buy perché con le prestazioni che offre, non lascia alcun dubbio. Sottile, fantastico e con display in alta qualità. È il modello con chip M4, l’ultimo uscito sul mercato e disponibile nel taglio da 16GB di memoria unificata più 256GB di memoria su SSD. Non perdere lo sconto del 26% direttamente su Amazon. Compralo ora a soli 849 euro.

Compralo su Amazon

Non ci sono dubbi su quel che c’è da fare. Se hai bisogno di un portatile da usare per studio, svago e lavoro allora Apple MacBook Air 13″ è il modello giusto da acquistare. Il suo iconico design lo contrassegna ma quello che rende geniale è la potenza che ti offre. È disponibile in colorazione Galassia, è predisposto per offrirti il meglio di Apple Intelligence e con la sua batteria migliorata ti offre un giorno intero di autonomia. 

BlackFriday
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Galassia

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Galassia

BlackFriday

849,001.149,00€-26%

Vedi l’offerta

Aprilo e scopri cosa significa avere un sistema veloce e potente a tua disposizione. Ogni software, pagina web e svago te lo godi sul display Liquid Retina da 13,6 pollici. La visione, quindi, è ampia e luminosa oltre che in risoluzione avanzata così da non privarti di alcun dettaglio. Con tastiera retroilluminata e layout QWERTY italiano la digitazione è naturale quanto fluida. Non mancano all’appello un touchpad ampio, la fila di tasti funzione a cui sono abbinati i comandi rapidi e il Touch ID. Grazie a lui la tua privacy è tutelata all’ennesima potenza. Speaker dal suono intenso e webcam HD per non fare a meno di niente, per davvero.

Mettilo in carrello a soli 849 euro invece che a 1149 euro su Amazon. Il Apple MacBook Air 13″ con chip M4 non lascia dubbi, acquistalo con lo sconto del 26% subito.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

De Longhi, Tefal e Dyson a prezzi più bassi di sempre al Black Friday Amazon

De Longhi, Tefal e Dyson a prezzi più bassi di sempre al Black Friday Amazon
Apple AirPods 4 costano appena 99€ con lo sconto Black Friday

Apple AirPods 4 costano appena 99€ con lo sconto Black Friday
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay
Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!

Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!
De Longhi, Tefal e Dyson a prezzi più bassi di sempre al Black Friday Amazon

De Longhi, Tefal e Dyson a prezzi più bassi di sempre al Black Friday Amazon
Apple AirPods 4 costano appena 99€ con lo sconto Black Friday

Apple AirPods 4 costano appena 99€ con lo sconto Black Friday
Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 454€ con il codice su eBay
Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!

Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!
Paola Carioti
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti