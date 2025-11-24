Apple MacBook Air 13" con chip M4 a 879€ è da comprare ORA (16+256GB)

Apple MacBook Air 13″ è un portatile che usi per qualunque esigenza. In questa fascia di prezzo è un assoluto must buy perché con le prestazioni che offre, non lascia alcun dubbio. Sottile, fantastico e con display in alta qualità. È il modello con chip M4, l’ultimo uscito sul mercato e disponibile nel taglio da 16GB di memoria unificata più 256GB di memoria su SSD. Non perdere lo sconto del 26% direttamente su Amazon. Compralo ora a soli 849 euro.

Non ci sono dubbi su quel che c’è da fare. Se hai bisogno di un portatile da usare per studio, svago e lavoro allora Apple MacBook Air 13″ è il modello giusto da acquistare. Il suo iconico design lo contrassegna ma quello che rende geniale è la potenza che ti offre. È disponibile in colorazione Galassia, è predisposto per offrirti il meglio di Apple Intelligence e con la sua batteria migliorata ti offre un giorno intero di autonomia.

Aprilo e scopri cosa significa avere un sistema veloce e potente a tua disposizione. Ogni software, pagina web e svago te lo godi sul display Liquid Retina da 13,6 pollici. La visione, quindi, è ampia e luminosa oltre che in risoluzione avanzata così da non privarti di alcun dettaglio. Con tastiera retroilluminata e layout QWERTY italiano la digitazione è naturale quanto fluida. Non mancano all’appello un touchpad ampio, la fila di tasti funzione a cui sono abbinati i comandi rapidi e il Touch ID. Grazie a lui la tua privacy è tutelata all’ennesima potenza. Speaker dal suono intenso e webcam HD per non fare a meno di niente, per davvero.

Mettilo in carrello a soli 849 euro invece che a 1149 euro su Amazon. Il Apple MacBook Air 13″ con chip M4 non lascia dubbi, acquistalo con lo sconto del 26% subito.