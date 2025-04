Apple MacBook Air 13" M4 ora in sconto, paghi anche in 5 rate (24+512GB)

Grande occasione per chi è in cerca di un nuovo laptop. Non un prodotto qualunque ma un Apple MacBook Air 13″ che di presentazioni ne ha ben poco bisogno. Questo è il modello 2025 con Chip M4 e con la configurazione da 24GB di RAM e 512GB di memoria. Un dispositivo creato ad hoc per chi fa lavori di grafica o di programmazione ed ha bisogno di un prodotto scattante tra le mani. In sconto su Amazon lo acquisti a 1599€ con un ribasso del 9% che sembra piccolo ma alleggerisce la spesa e di tanto. Se vuoi paghi anche con 5 rate senza interessi. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello in una delle 3 colorazioni disponibili.

Apple MacBook Air 13″, il dispositivo a cui non rinunciare

Negli anni la linea Air è diventata sempre più forte. Da quando sono arrivati i chip proprietari di Casa Cupertino, questi dispositivi sono passati dall’essere quelli per gli studenti a dei veri e propri compagni in grado di soddisfare ogni esigenza, anche lavorativamente parlando. Dunque, se fai coding, grafica ed editing il MacBook Air 13″ non ti lascia a bocca aperta ma molto di più. In questa configurazione con 24GB di RAM e 512GB di memoria su SSD, il dispositivo è scattante e offre prestazioni eccellenti al primo utilizzo così come ad anni di distanza.

Sottile, con scocca interamente in alluminio e un feeling premium in qualunque gesto. A fare da protagonista è il Chip M4 nella versione 2025 ma ci cono tante altre caratteristiche che ti conquistano. Ad esempio il display da 13,6 pollici Liquid Retina con colori e luminosità sorprendenti oppure la webcam integrata di qualità elevata così come una tastiera retroilluminata e il Touch ID presente per tutelare la tua privacy. Altro punto a favore? Una batteria che sembra non volersi scaricare mai.

A soli 1599€ su Amazon, Apple MacBook Air 13″ M4 è quello giusto da acquistare. Collegati e approfitta dello sconto, puoi decidere se pagare anche in 5 rate senza interessi.