Apple MacBook Air 15" M4 con sconto fino a 300€ anche in 5 rate (256/512GB)

Tra i computer portatili da prendere assolutamente in considerazione ci sono i nuovi Apple MacBook Air 15″ M4. Questi modelli sono proprio i 2025 e uniscono l’utile al dilettevole. Se prima dell’apparsa dei chip proprietari, gli Air erano visti come quelli “scarsi” di Casa Cupertino, ormai ti consentono di fare di tutto e di più: persino lavori di grafica e codice. Su Amazon l’occasione ottima di acquistare due versioni con sconti fino a 300 euro. In particolare ci sono:

modello con 16GB di RAM e 512GB di memoria a 1498,99 euro invece di 1799 euro.

modello con 16GB di RAM e 256GB di memoria a 1349 euro invece di 1549 euro.

Se lo desideri, puoi pagare anche in 5 rate senza interessi.

Apple MacBook Air 15″ M4: le specifiche sui due modelli in sconto Amazon

Nonostante cambino il taglio di memoria di archiviazione e il colore, i due modelli di Apple MacBook Air 15″ M4 sono identici. Stiamo parlando di prodotti di ultima generazione progettati per accogliere le funzionalità – già presenti ed in arrivo – di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Casa Cupertino. Con una scossa interamente in metallo e un design elegante e tipico del marchio, sono eccellenti non solo in termini di estetica ma anche di funzionalità.

Con un display Liquid Retina da 15,3 pollici, la visione è ampia, dinamica e in alta risoluzione. Lo spazio di lavoro è altamente produttivo potendo dividere lo schermo anche in più sezioni e portare avanti il multitasking. In fin dei conti il chip M4 è l’unione perfetta del lavoro e impegno di Apple per garantirti prestazioni avanzate e senza lag o rallentamenti. In entrambe le varianti hai a disposizione 16GB di memoria unificata che rendono l’utilizzo confortevole anche in task più particolari. Non mancano tra le altre cose una tastiera retroilluminata con layout QWERTY italiano e Touch ID, una nuova webcam frontale HD e una batteria che rende le ore infinite.

Metti subito nel carrello la tua versione preferita senza fare a meno di acquistare un prodotto di ultima generazione come Apple MacBook Air 15″ M4. Disponibile nel:

modello con 16GB di RAM e 512GB di memoria a 1498,99 euro invece di 1799 euro.

modello con 16GB di RAM e 256GB di memoria a 1349 euro invece di 1549 euro.