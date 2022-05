Apple MacBook Air con chip M2 al WWDC 2022?

La conferenza WWDC 2022 di Apple è in programma dal 6 al 10 giugno. Si prevedono molti annunci software, tra cui iOS 16 (iPhone) e realityOS (visore per la realtà mista), ma potrebbe esserci spazio anche per il nuovo MacBook Air con chip M2. Esistono però dubbi in merito all’arrivo sul mercato e sui miglioramenti prestazionali rispetto all’attuale modello con chip M1.

MacBook Air con chip M2 o M1 “truccato”?

Il MacBook Air è stato il primo Mac con processore ARM (insieme al MacBook Pro da 13 pollici). Sono passati molti mesi dall’annuncio (novembre 2020), quindi sembra il candidato ideale per ospitare il chip M2. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple potrebbe annunciare il nuovo modello durante la conferenza WWDC 2022, in quanto gli sviluppatori hanno notato che i dipendenti dell’azienda di Cupertino usano già le loro app sul MacBook Air di prossima generazione.

Ci sono tuttavia dubbi sull’inizio delle vendite. In seguito ai nuovi lockdown imposti in Cina, la produzione e la catena di approvvigionamento ha subito gravi conseguenze. Apple potrebbe quindi mostrare solo i miglioramenti ottenuti con il chip M2, in attesa del lancio autunnale.

Il noto analista Ming-Chi Kuo ipotizza invece che il nuovo MacBook Air integrerà una versione aggiornata del chip M1 a 5 nanometri. Il nome M2 verrebbe utilizzato solo a scopo di marketing per incrementare le vendite. Il vero chip M2 a 3 nanometri dovrebbe debuttare nel 2023 a bordo dei prossimi MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Sia Gurman che Kuo confermano invece il design rinnovato. Il MacBook Air avrà un aspetto simile a quello dei MacBook Pro, quindi cornici dello schermo più sottili e notch nella parte superiore. L’attuale modello può essere acquistato in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.