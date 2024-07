Apple MacBook Air da 13,3" con 8/256GB: PREZZONE su eBay con il CODICE SCONTO

eBay ha lanciato una nuova offerta imperdibile per gli appassionati di tecnologia e per chi è alla ricerca di un computer portatile performante e affidabile. È disponibile infatti uno sconto interessante sull’Apple MacBook Air con display da 13,3 pollici, chip Apple M1, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Grazie al codice sconto PSPRLUG24, il prezzo scende da 819,99 euro a soli 784,99 euro, offrendo un risparmio significativo per gli acquirenti.

Caratteristiche dell’Apple MacBook Air con chip M1

Il MacBook Air è uno dei modelli di punta della gamma di laptop Apple, rinomato per la sua leggerezza, potenza e design elegante. Il chip Apple M1, introdotto da Apple nel 2020, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dei computer portatili. Questo processore combina CPU, GPU e Neural Engine in un unico chip, garantendo prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica senza precedenti.

Con 8GB di RAM, il MacBook Air con chip M1 è in grado di gestire senza problemi operazioni multitasking, software pesanti e applicazioni professionali. Che si tratti di editing video, sviluppo software o semplicemente navigare sul web, questo laptop offre prestazioni fluide e reattive. Inoltre, grazie alla batteria a lunga durata, è possibile lavorare fino a 18 ore senza bisogno di ricaricare, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento.

Il display Retina da 13,3 pollici offre una risoluzione di 2560×1600 pixel, garantendo immagini nitide e colori vivaci. Questo lo rende ideale per il lavoro grafico, la visione di contenuti multimediali e qualsiasi attività che richieda un’alta qualità visiva. Con 256GB di SSD, lo spazio di archiviazione è sufficiente per conservare documenti, foto, video e applicazioni, offrendo al contempo velocità di lettura e scrittura elevate.

Per usufruire dello sconto e acquistare il MacBook Air a 784,99 euro, basta inserire il codice PSPRLUG24 durante la fase di pagamento su eBay. Questa offerta limitata nel tempo rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera un laptop di alta qualità a un prezzo ridotto.

L’Apple MacBook Air con chip M1, 8GB di RAM e 256GB di SSD è una scelta eccellente per chi cerca un computer portatile potente, leggero e versatile. Grazie all’offerta di eBay, ora è possibile acquistarlo a un prezzo ancora più conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità e approfittate del codice sconto PSPRLUG24 per portare a casa uno dei migliori laptop sul mercato.