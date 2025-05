Microsoft elimina il gestore delle password da Authenticator

Brutte notizie per gli utenti di Microsoft Authenticator. L’app, apprezzata per la generazione di codici di autenticazione a due fattori, il salvataggio di password e dati di pagamento, perderà presto una delle sue funzioni chiave. A partire da giugno, infatti, non potrà più salvare nuove password.

Ma le cattive notizie non finiscono qui. A luglio, l’app smetterà di compilare automaticamente i dati di login sui siti web e cancellerà tutte le informazioni di pagamento memorizzate. Ad agosto, infine, tutte le password salvate, incluse quelle generate dall’app stessa, spariranno nel nulla.

Addio al gestore di password di Authenticator di Microsoft

Il motivo di questo drastico ridimensionamento? Spingere gli utenti verso Edge, il browser “intelligente” di Microsoft che fatica a guadagnare quote di mercato. In un documento di supporto, l’azienda parla di voler “semplificare la compilazione automatica per usare le password salvate su tutti i dispositivi“. Quindi, chi preferisce altri browser si ritroverà con un’esperienza limitata, e sarà costretto a fare più passaggi o a cambiare abitudini.

Ma Authenticator non andrà in pensione. Si potrà ancora usare per generare codici di autenticazione e archiviare passkey. Ma senza il gestore di password integrato, l’app perde molto del suo appeal, costringendo gli utenti a migrare verso Edge o a cercare alternative di terze parti.

Per chi non vuole cedere al “ricatto” di Microsoft, l’unica via d’uscita è esportare tutti i dati da Authenticator verso un altro gestore di password. Ma attenzione: si ha tempo solo fino al 1° agosto. Dopo quella data, password e informazioni varie saranno cancellate senza pietà.

Una mossa impopolare e inopportuna

L’annuncio arriva a sorpresa, subito dopo che Microsoft aveva promesso novità per l’accesso senza password agli account Microsoft. Una tempistica quantomeno sospetta, che sa di mossa forzata per spingere l’adozione di Edge. Ma il rischio è di scontentare molti utenti affezionati ad Authenticator, che ora si trovano con un’app monca e devono fare i conti con una migrazione forzata.

Microsoft è pronta a sacrificare una delle sue app più apprezzate pur di spingere il suo browser. Una scelta impopolare e forse miope, che potrebbe rivelarsi un boomerang in termini di fiducia e fedeltà degli utenti.