Microsoft, nuovi account senza password di default

Microsoft dice addio alle password per i nuovi account. Chi si iscrive, potrà utilizzare solo metodi di accesso più sicuri come passkey, notifiche push e chiavi di sicurezza.

Microsoft abilita di default l’accesso all’account senza password

La mossa di Microsoft non arriva come un fulmine a ciel sereno. L’azienda di Redmond supporta da anni l’accesso a Windows senza password e permette addirittura agli utenti di eliminare completamente le password dai loro account.

Microsoft ha introdotto anche una nuova finestra di accesso semplificata per supportare al meglio l’uso delle passkey e migliorare l’esperienza utente. Non si è limitata ad abilitare le passkey: ha anche ripensato l’interfaccia d’accesso per renderla più fluida.

Chi ha già un account può tenere la sua password, ma chi crea un nuovo account, non sarà costretto a inventarsi l’ennesima combinazione di lettere e numeri da ricordare… Basta usare le passkey o altri sistemi che non richiedono password. Non ci si deve più scervellare per trovare una password che sia facile da ricordare ma difficile da indovinare. E niente più frustrazione quando non si riesce ad accedere perché non si ricorda quale delle 50 varianti è quella giusta per quell’account. I nuovi metodi sono più sicuri (addio phishing!) e più comodi.

Numeri incoraggianti per le passkey

Secondo i dati di Microsoft, ogni giorno vengono registrate quasi un milione di passkey e gli utenti che le utilizzano hanno un tasso di successo del 98% nell’accesso, contro il 32% degli account basati su password.