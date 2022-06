Apple: MacBook Air e iPad Pro con OLED nel 2024

A quanto pare, Apple intende compiere un ulteriore passo verso l’OLED, probabilmente molto più di quanto avesse pianificato in origine. L’analista Ross Young, il quale è una fonte molto ben informata su quel che accade nella filiera produttiva legata ai display, ha infatti reso noto che in quel di Cupertino si stanno preparando la lancio di nuovi portatili e tablet dotati, appunto, di schermo basati sulla tecnologia in questione.

Apple: nuovi MacBook da 13,3″ e iPad Pro da 11″ con display OLED

Più precisamente, Ross Young sostiene che durante il 2024 Apple presenterà un MacBook con display OLED da 13,3 pollici e un iPad Pro con display OLED da 11 pollici. Da notare che il nuovo presunto MacBook sarebbe dotato di una diagonale non corrispondente ai 13,6 pollici del MacBook Air con M2 da poco presentato, per cui il nuovo pannello OLED potrebbe essere impiegato su un MacBook completamente rinnovato o sull’ennesima revisione dell’attuale MacBook Pro da 13,3 pollici (che tra l’altro si può acquistare comodamente su Amazon). Per quel che concerne l’iPad, invece, pare che solo il modello da 11 pollici sarà dotato di pannello OLED, mentre per quello da 12,9 pollici Apple continuerà a sfruttare la tecnologia miniLED.

Inoltre, sempre secondo quanto riferito da Ross Young, gli schermi in questione saranno realizzati con una tecnologia denominata tandem stack, la quale consentirà di ridurre i consumi del 30% e di aumentare la luminosità massima e la resistenza del pannello al fenomeno del burn in che grava su questo tipo di display.

Da notare che l’uso di schermi OLED e miniLED dovrebbero essere degli obiettivi intermedi verso il vero obiettivo finale di Apple: il passaggio ai pannelli microLED, cosa che però è ancora piuttosto lontana nel tempo.

