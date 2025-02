Apple Macbook Air M2 (2024) scende a soli 900€ anche in 3 rate 16/256GB

Occasione eccezionale per chi è in cerca di un computer portatile. Con un prezzo assolutamente vantaggioso il Apple Macbook Air M2 2024 è quello da acquistare. 16GB di RAM, 256GB di memoria su SSD e sistema con chip proprietario per prestazioni che raggiungono un livello elevato di potenza. Non solo è bello e di design ma anche un prodotto che da qua ai prossimi anni non può che rimanere performante e soddisfacente. Su eBay la promozione, soli 901€ con il codice TECHWEEK25 e la possibilità di pagarlo in 3 rate senza interessi attraverso Klarna.

Apple Macbook Air M2 2024, il laptop dei sogni a prezzo celestiale

Se messo a confronto con altri modelli nella stessa categoria di prezzo, Apple Macbook Air M2 2024 ha una marcia in più. Per chi è consigliato? Studenti, lavoratori in smart working e persone che cercano un prodotto che sia efficiente e affidabile ma che soprattutto col passare degli anni mantenga un livello di prestazioni ottimo. Per i lavori specifici di editing e grafica i modelli più consigliati sono i Pro di Casa Cupertino ma lasciati dire che per piccoli accenni di uno e dell’altro, questo dispositivo regge il gioco.

Display da 13,6 pollici Liquid Retina con gamma cromatica avanzata, risoluzione 2560 x 1664p e processore Chip M2 che viene abbinato non solo a 16GB di RAM ma anche a 256GB di memoria su SSD per velocità elevate. Sotto le mani godi di una macchina capace di esaudire ogni richiesta.

Estetica curata nei minimi dettagli con una scossa in alluminio ultra slim e dal peso contratto. Inoltre questo modello in particolare è quello in colorazione Nero per un design ancora più ricercato e unico. A completare l’esperienza c’è la tastiera retroilluminata con Touch ID integrato per una privacy senza limiti e la nuova webcam FaceTime HD. La batteria dura un giorno intero.

A soli 901€ su eBay, Apple Macbook Air M2 2024 è il laptop da acquistare. Collegati e usa il codice TECHWEEK25 al pagamento.