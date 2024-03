Apple: MacBook Air M3 base con SSD più veloce

Chi ha deciso di acquistare il modello base del nuovo MacBook Air M3 che Apple ha da poco lanciato sul mercato, ovvero quello da 13 pollici, con 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, ha decisamente di che essere felice: rispetto all’equivalente con chip M2, la velocità SSD è significativamente più elevata.

Apple: MacBook Air M3 con velocità di lettura e scrittura dell’SSD più elvate

Il nuovo video teardown di Max Tech, che è visibile di seguito, conferma infatti che Apple è tornata a utilizzare due chip di archiviazione da 128 GB per il nuovo MacBook Air da 13 pollici con 256 GB di spazio di storage, rispetto a un singolo chip da 256 GB nel modello equivalente con chip M2. Questa modifica si traduce per l’appunto in velocità di lettura e scrittura dell’SSD più elevate nei test, in quanto i due chip possono elaborare le richieste in parallelo.

Per eseguire il test, Max Tech ha utilizzato lo strumento Disk Speed Test di Blackmagic e ha scoperto che l’SSD nel modello M3 raggiunge fino al 33% di velocità in più in scrittura e l’82% in lettura.

È probabile che il cambiamento vada a interessare anche il modello base del MacBook Air da 15 pollici con chip M3, ma deve ancora essere effettuato lo smontaggio,

Ricordiamo che la decisione del colosso di Cupertino di passare a un singolo chip da 256 GB per il modello base del MacBook Air nel 2022 venne fortemente criticata, anche se è alquanto improbabile che velocità inferiori dell’SSD possano essere notate dall’utente che lavora su attività quotidiane comuni.