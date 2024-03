MacBook Air M3: arrivano i primi benchmark

I nuovi MacBook Air M3 sono stati annunciati da Apple solo da poche ore e si potranno acquistare a partire da venerdì, ma è già disponibile il primo benchmark che fornisce uno sguardo più da vicino alle prestazioni del chip sui laptop in questione.

MacBook Air M3: punteggio single-core di 3.157 e multi-core di 12.020

Andando più in dettaglio, in un risultato Geekbench 5 individuato da MySmartPrice, il MacBook Air con chip M3 e 16 GB di memoria unificata ha ottenuto un punteggio single-core di 3.157 e un punteggio multi-core di 12.020. I risultati hanno come identificatore “Mac15,13”, per cui dovrebbero fare riferimento a un MacBook Air da 15 pollici.

Per fare un confronto, il precedente MacBook Air con chip M2 e 16 GB di memoria unificata ha ottenuto un punteggio single-core di 2.610 e un punteggio multi-core di 10.120. Alla luce di ciò, il chip M3 del nuovo MacBook Air è in grado di offrire il 20% in più in single-core e il 18% in più in multi-core ed è alla pari con il chip M3 del MacBookPro da 14 pollici.

Ogni core del chip M3 è clockato a una frequenza di 4,05 GHz rispetto a 3,48 GHz del chip M2, il che può essere un altro frutto dei miglioramenti delle prestazioni visibili nei punteggi Geekbench.

Da tenere presente che il nuovo MacBook Air con chip M3 è dotato di CPU a 8 core, GPU fino a 10 core e supporto per un massimo di 24 GB di memoria unificata, risultando fino al 60% più veloce del modello M1 e fino a 13 volte più veloce del più veloce MacBook Air con processore Intel.