Apple MacBook Air M4 scopri il prezzo più competitivo su Amazon

Apple MacBook Air M4 è la novità laptop del colosso di Casa Cupertino che ha realizzato un gioiellino perfetto non solo per dimensioni e leggerezza, ma anche per qualità e prestazioni. Oggi lo trovi in offerta speciale al prezzo più competitivo del mercato su Amazon. Acquistalo subito senza perdere tempo. Sta andando a ruba velocemente.

Questo notebook di Apple è perfetto per chi cerca una soluzione mobile alla sua produttività. La batteria assicura 18 ore di autonomia con una sola carica. Inoltre, la scocca super resistente e leggera oltre che sottile permette di portarlo sempre con sé a un ingombro quasi inesistente. Inoltre, è proprio pratico da aprire e lavorare in qualsiasi luogo.

L’assenza delle ventole di raffreddamento lo rende estremamente silenzioso anche durante le operazioni che richiedono maggiore energia e impegno da parte del processore. Il nuovo Chip M4 è semplicemente grandioso, rispondendo benissimo alle esigenze di produttività e intrattenimento di tutti. La consegna gratuita è inclusa con Prime.

Apple MacBook Air M4: anche a tasso zero con Amazon

Oggi puoi acquistare il tuo nuovo Apple MacBook Air M4 anche con il tasso zero di Amazon, senza doverti affidare a una finanziaria. Attiva subito i pagamenti rateali a partire da 83,25 euro al mese, per 12 mesi senza interessi. Insomma, un vero e proprio affare. Così approfitti subito dell’offerta e ammortizzi il costo un po’ alla volta.

Grazie ai suoi 16GB di RAM è ancora più fluido e in grado di gestire Apple Intelligence senza alcun rallentamento. Sfrutta app e giochi in multitasking senza vedere il minimo rallentamento. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è un vero spettacolo di colori e dettagli.

Dotato di 2 porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe, un jack per cuffie, il Wi Fi 6E e il Bluetooth 5.3 si connette proprio a tutto e lo fa veramente bene. Acquistalo adesso al miglior prezzo su Amazon.