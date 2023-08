Apple: MacBook e Mac con Face ID in arrivo?

In autunno faranno capolino sul mercato i nuovi MacBook equipaggiati con chip M3, ma a quanto pare Apple sta già pensando ai laptop del futuro e più precisamente all’implementazione del Face ID.

Apple: Face ID su MacBook e iMac

Stando infatti a quanto emerso da un brevetto ottenuto da Apple presso lo United States Patents and Trademarks Office (USPTO), il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro sul Face ID integrato nella selfie-camera dei MacBook.

Il brevetto spiega che il funzionamento della feature sarà identico a quello che è già presente su iPhone e iPad, similmente a quanto già avvenuto con l’implementazione del Touch ID sui MacBook precedenti.

Il nome esatto del brevetto è “Light Recognition Module for Determining a User of a Computing Device” (tradotto in Italiano: “Modulo di riconoscimento luminoso per determinare quale utente sta utilizzando un computer”) e non lascia spazio a molti dubbi.

L’hardware è una semplice fotocamera 3D dotata di appositi sensori biometrici per il riconoscimento del volto dell’utente, analogamente a come già avviene con il Face ID di iPhone e iPad.

Nel brevetto viene altresì mostrata l’applicazione di questa tecnologia a due prodotti differenti: uno ispirato a un MacBook Air e un altro a un iMac.

Da tenere presente che il brevetto è stato già registrato nel 2019, ma recentemente è stato effettuato un rinnovo della tecnologia di base dello stesso, il che lascia ben sperare in merito al fatto che i primi computer a marchio Apple dotati di Face ID siano in lavorazione e che al lancio sul mercato non dovrebbe volerci ancora molto.