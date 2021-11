Apple Magic Keyboard 12,9" scontata di 210 euro, incredibile!

Se esiste l’anima gemella per un iPad, quella è sicuramente la Magic Keyboard. In questo articolo vi riportiamo un’offerta incredibile sulla Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12,9”, che in occasione del Black Friday crolla al suo minimo storico con uno sconto del 52% su Amazon.

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 12,9″: caratteristiche tecniche

La Apple Magic Keyboard è senza dubbio la tastiera di riferimento per ogni possessore di iPad, per numerose ragioni. La più ovvia è la qualità costruttiva che Apple fornisce con ogni suo prodotto. La tastiera ha un profilo estremamente sottile con un feedback di digitazione davvero eccezionale. Questa copre sia la parte anteriore che posteriore per una protezione completa da chiusa. Naturalmente la copertura posteriore funge anche da stand, con diversi livelli di inclinazione. Questo consente un utilizzo decisamente versatile dell’iPad in ogni situazione. Dal punto di vista dell’ergonomia e della praticità non c’è che dire, la tastiera mantiene la filosofia che caratterizza i prodotti Apple così come la relativa qualità.

Le novità, però, sono sostanzialmente due: il collegamento e il trackpad. Per quanto riguarda la connessione, la Magic Keyboard si aggancia direttamente all’iPad magneticamente. Grazie allo Smart Connector è possibile alimentarla direttamente con iPad, una soluzione decisamente comoda che consente di gestire il tutto con la sola batteria del tablet. Ottimo il trackpad completamente rinnovato, che adesso possiede tutte le funzionalità accessibili tramite gesture. In questo modo, in modalità laptop, non avrai alcuna necessità di toccare lo schermo, ma potrai utilizzare qualsiasi feature direttamente dalla tastiera. Nel complesso quindi un accessorio che apre ad un modo di utilizzi e che consente di avere un vero e proprio portatile Apple 2 in 1.

Grazie allo sconto del 52%, la Apple Magic Keyboard per iPad 12,9” è acquistabile a soli 189 euro su Amazon per un risparmio di ben 210 euro sul prezzo di listino.