Apple Magic Keyboard arriva sulla tua scrivania a prezzo MINI per Natale

Apple Magic Keyboard è la tastiera che completa il tuo set up sulla scrivania. Una periferica eccellente e di grande qualità, la quale si riconosce subito dall’estetica curata come solo Casa Cupertino sa fare. Comoda perché di dimensioni ristrette, è adatta sia a scrivanie spaziose che più piccole. Digitazione confortevole e soluzione wireless per ordine ai massimi livelli. Comprala subito a soli 99,90 euro su Amazon con lo sconto del 16% su Amazon.

La Apple Magic Keyboard è una tastiera piccola e ideale. Ti permette di avere tutti i tasti a disposizione per una digitazione fluida e naturale quando ti trovi davanti allo schermo per lavoro e per svago. Con un design dalle dimensioni compatte, ha un layout ristretto e, quindi, il tastierino numerico non è presente. Praticamente hai l’equivalente di una tastiera da MacBook in formato fisico. Disponibile in colorazione bianca con dettagli in argento, la periferica è realizzata con materiali di prima qualità che ti assicurano non solo durabilità ma anche un’esperienza ottimizzata. La tastiera, infatti, ha un certo peso che la mantiene ferma e salda così da rendere il tap tap sui tasti sempre pratico e non richiedere aggiustamenti.

Con disposizione italiana, trovi ogni lettera, carattere speciale e accento a pronta disposizione. Sulla parte alta non manca la fila di tasti azione a cui sono abbinati, altresì, i comandi rapidi per la gestione multimediale e non solo. In alto a sinistra, ad esempio, hai il tasto che ti permette di bloccare il tuo dispositivo con una sola mossa. Trattandosi di un prodotto senza fili, sfrutta il Bluetooth per connettersi ai tuoi devices. Si abbina automaticamente al tuo Mac senza dover smanettare e ti offre un mese di autonomia senza alcun problema. Quando poi si scarica, usa il cavo USB C in confezione per farla tornare operativa.

Collegati ora su Amazon per acquistare la tua Apple Magic Keyboard a soli 99,90€ con lo sconto del 16%.