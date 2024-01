Apple Magic Keyboard con Touch ID ritorna in SCONTO su Amazon

Per completare o aggiornare la tua postazione di lavoro ricca di accessori della mela morsicata non puoi non approfittare adesso dello sconto Amazon tornato attivo sulla Apple Magic Keyboard con Touch ID che può essere tua a soli 141 euro. Una strepitosa occasione per un prodotto di questa qualità.

Apple Magic Keyboard con Touch ID in offerta: le caratteristiche

Ma perché dovresti optare per questa tastiera wireless e ricaricabile? Beh, iniziamo col dire addio alle fastidiose pile, grazie alla sua batteria interna ricaricabile. La connessione wireless via Bluetooth rende la Magic Keyboard una compagna senza fili ideale per il tuo Mac.

La cosa ancora più magica? Si abbina automaticamente al tuo Mac con chip Apple, rendendo l’installazione un gioco da ragazzi. E quando diciamo “comoda”, intendiamo davvero comoda. La Magic Keyboard risponde in modo preciso e fluido a ogni tuo tocco, rendendo la tua esperienza di scrittura ancora più piacevole.

Il tocco di classe? Il Touch ID integrato per uno sblocco rapido e sicuro del tuo Mac. Non solo ti consente di accedere al sistema in un lampo, ma facilita anche l’accesso a siti web e app con un solo tocco.

E non temere di rimanere a corto di batteria, perché questa tastiera è progettata per durare settimane con un singolo ciclo di ricarica. Immagina, almeno un mese senza preoccuparti di attaccare il cavo.

Ah, parlando di cavo, Apple ha pensato anche a questo. Nel pacchetto troverai un cavo intrecciato da USB-C a Lightning per la ricarica, perfetto per collegare la tastiera alla porta USB-C del tuo Mac.

Affrettati, questa offerta potrebbe non durare a lungo. Assicurati di cogliere l’opportunità di migliorare la tua esperienza Mac con l’Apple Magic Keyboard con Touch ID a soli 141 euro su Amazon. Entra nel futuro della tastiera e goditi ogni tocco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.