Apple Magic Keyboard per iPad Pro: che sconto, risparmi oltre 100 euro

Possiedi un iPad Pro ma hai bisogno di aumentare la tua produttività? Non ti resta che approfittare di questa offerta eccezionale di Amazon, che ti permette di acquistare la Apple Magic Keyboard con uno sconto di più di 100 euro sul prezzo di listino.

Venduta e spedita da Amazon, la pratica e comoda tastiera ufficiale per il tuo tablet sarà a casa tua nel giro di 24 ore se sei un abbonato Prime. Inoltre, puoi anche scegliere di optare per il pagamento in cinque comode rate mensili.

Apple Magic Keyboard e il tuo iPad Pro diventa un velocissimo Macbook

La Apple Magic Keyboard è una comoda tastiera retroilluminata che si aggancia magneticamente al tuo iPad Pro. Quando la chiudi, si trasforma in una pratica custodia che protegge lo schermo del tuo tablet, diventando una soluzione ideale se viaggi spesso e hai bisogno di una produttività immediata ovunque ti trovi.

I tasti hanno dimensioni standard e, come detto, sono retroilluminati e realizzati con un meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm, ideale per scrivere in modo preciso e silenzioso. È presente anche un trackpad progettato per la gestione multi-touch e per controllare il cursore presente nelle ultime versioni di iPadOS, il sistema operativo del tablet Apple.

Tramite la USB-C puoi ricaricare facilmente il tuo iPad Pro, lasciando libera la porta sul dispositivo nel caso tu voglia collegare altri accessori.

Elegante, pratica, facile da usare: ora può essere tua con uno sconto eccezionale di oltre 100 euro sul prezzo di listino. Una occasione imperdibile per trasformare il tuo iPad Pro in qualcosa di più.

